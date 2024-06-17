Бельгия заказывает 17 вертолетов Airbus H145M для армии и полиции

Бельгия приобретет 15 многоцелевых вертолетов Airbus H145M для своей армии и еще два – для полиции. Об этом сообщил в понедельник европейский авиастроитель.

Соответствующий контракт был подписан между Агентством НАТО по поддержке и снабжению (NSPA) от имени Бельгии и компанией Airbus Helicopters.

H145M – это военный вертолет с широким спектром возможностей, который может быть переоборудован за считанные минуты из легкого ударного с управляемым вооружением в версию для специальных операций, включая оборудование для быстрого спуска с парашютом.

H145M является военной версией испытанного легкого двухмоторного вертолета H145. Мировой парк вертолетов семейства H145 налетал более семи миллионов часов

По данным Airbus, в армии США эксплуатируют почти 500 вертолетов семейства H145.

Бельгийский заказ предусматривает возможность приобретения еще трех вертолетов H145M для полиции страны.

Нынешними пользователями H145M являются Венгрия, Сербия, Таиланд и Люксембург; Кипр заказал шесть машин, а также заказы сделали Бруней и Великобритания.

H145M оснащен двумя двигателями Turbomeca Arriel 2E и имеет полную цифровую систему управления двигателями (FADEC).

Кроме того, вертолет оснащен цифровым комплексом авионики Helionix, который, наряду с инновационной системой управления полетными данными, включает высокопроизводительный 4-осевой автопилот, что значительно уменьшает нагрузку на пилота во время выполнения полетов.

Чрезвычайно низкий уровень шума делает H145M самым тихим вертолетом в своем классе.