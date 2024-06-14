Беларусь на фоне санкций диверсифицировала закупки медоборудования и лекарств

Беларусь в условиях западных санкций, которые привели к нарушению логистических цепочек, ограничению возможностей банковской системы, диверсифицировала закупки медицинского оборудования и изделий, а также лекарств. Об этом заявил министр здравоохранения Александр Ходжаев.

"Что касается лекарственных средств. Некоторые зарубежные производители и поставщики либо полностью прекратили импорт препаратов в нашу страну, либо из-за возникших логистических и иных проблем не смогли исполнять заключенные контракты, - сказал чиновник, которого цитируют госСМИ. - Однако мы заменили их аналогами других производителей из Армении, России, Индии, Бангладеш".

Он признал, что санкции усложнили работу отечественных производителей из-за трудностей в закупках и поставках фармацевтических субстанций, вспомогательных веществ.

"Эти лекарства заменили аналогами из России и Китая", - поведал он.

По его словам, для сокращения сроков ремонта высокотехнологичного оборудования приняты меры по диверсификации поставок запчастей из Китая, России, Ирана и Турции.

Кроме того, для операций по эндопротезированию крупных суставов вместо эндопротезов из Германии и США организовали поставки из Швейцарии, Венгрии и Индии. Помимо всего прочего, предприятие "Научно-технологический парк БНТУ "Политехник" в 2023 году освоило производство эндопротезов коленных и тазобедренных суставов.

"Минздрав активно взаимодействует со многими странами мира. Подписано более 50 международных межведомственных договоров, в том числе с Китаем, Экваториальной Гвинеей, Венесуэлой, Узбекистаном, Зимбабве", - сказал министр.

Он отметил, что на особом контроле вопросы взаимодействия с КНР.

"Речь в том числе о поставке в нашу страну высокотехнологичного медоборудования, локализации производства китайских медизделий и препаратов, модернизации фармацевтических производств с использованием современных китайских технологий", - сказал Ходжаев.