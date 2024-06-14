В Польше впервые в мире запустили систему платежей с биометрией глаза и лица

Польская компания PayEye в сотрудничестве с Mastercard 12 июня запустила пилотажный проект платежей при помощи биометрии радужной оболочки глаза и лица.

Специальные терминалы, который позволяют осуществить платеж при помощи одного лишь взгляда, доступны в избранных салонах Empik – крупнейшей в Польше сети книжных магазинов. Это первая в мире подобная система платежей, пишут польские медиа.

Глава PayEye Даниэль Яжомб подчеркнул, что технология уникальная и безопасная, поскольку использует двойную идентификацию клиента.

«Нет малейшей возможности, чтобы кто-то провел платеж при помощи маски, фотографии или искусственного глаза. Дело в том, что технология использует специальные датчики, сенсоры, а искусственный интеллект оперирует алгоритмами, которые способны реагировать исключительно на наш живой глаз и наше настоящее лицо», - сказал он.

После биометрической идентификации часть платежной операции проходит в стандартном порядке.

Над системой платежей посредством биометрической технологии с 2019 года работал коллектив в составе нескольких десятков человек, в пиковый период работы их число превысило 120 специалистов из разных областей. Компания PayEye была создана во Вроцлаве.

Перед запуском технологии PayEye получил все необходимые сертификаты безопасности. Сканы и радужной оболочки глаза и лица будут храниться на серверах в Польше. PayEye и Mastercard уверяют, что даже в случае кражи этих данных система безопасности не позволит злоумышленниках их декодировать и прочесть.