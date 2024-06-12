Под Минском силовики задержали более 50 нелегалов

Сотрудники отдела по гражданству и миграции Минского РУВД совместно с ОМОНом УВД Минщины выявили и задержали 54 нелегальных мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

«В частных домовладениях агрогородка Колодищи проживали граждане Ирана, Индии, Пакистана, Сирии, Судана и Шри-Ланки. В нашу страну они въехали наземным транспортом из России, далее планировали проследовать в Евросоюз. Белорусские визы у них отсутствовали», - говорится в сообщении.

Нелегалы привлечены к административной ответственности, их собираются выдворить из страны.