Последнее обновление: 12.06.2024 20:58

Под Минском силовики задержали более 50 нелегалов

Сотрудники отдела по гражданству и миграции Минского РУВД совместно с ОМОНом УВД Минщины выявили и задержали 54 нелегальных мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

«В частных домовладениях агрогородка Колодищи проживали граждане Ирана, Индии, Пакистана, Сирии, Судана и Шри-Ланки. В нашу страну они въехали наземным транспортом из России, далее планировали проследовать в Евросоюз. Белорусские визы у них отсутствовали», - говорится в сообщении.

Нелегалы привлечены к административной ответственности, их собираются выдворить из страны.

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