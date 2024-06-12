Польские пограничники пытаются выдворить белоруса на родину

Польские пограничники на автодорожном пункте пропуска "Тересполь" пытаются выдворить на белорусскую территорию гражданина Беларуси, движение транспорта затруднено. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси.

"На белорусско-польской границе в пункте пропуска "Брест" (сопредельный польский - "Тересполь") затруднено движение транспорта в обоих направлениях. По предварительным данным, это связано с инцидентом на польской стороне. Согласно имеющейся информации, польские пограничники не пропускают гражданина Республики Беларусь и пытаются в принудительном порядке выдворить его со своей стороны на белорусскую территорию", - говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что мужчина остается на территории Польши.

"В настоящее время польская сторона приостановила движение транспортных средств в обоих направлениях", - информирует ГПК.

По информации, предоставленной Надбужанским отделом пограничной службы Польши, одной из главных причин выдворения гражданина Беларуси Дмитрия Смактуновича с территории Польши являлась его противозаконная деятельность, связанная с содействием в нелегальном пересечении беларуско-польской границы мигрантами.

Согласно последним сообщениям СМИ, депортированный из Польши Дмитрий Смактунович перешел на белорусскую строну, движение на границе возобновлено.

Между тем его жена рассказала медиа, что мужчина действительно перевозил мигрантов, нелегально переехавших в Польшу, поскольку работает водителем. По этому делу его задержали в 2023 году, он сотрудничал со следствием, благодаря чему были найдены участники канала нелегальной миграции. По словам его жены, судимость с него снята.