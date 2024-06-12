Лукашенко предоставил белорусское гражданство 244 иностранцам

Лукашенко 11 июня подписал указ о предоставлении белорусского гражданства 244 иностранцам, в том числе 24 несовершеннолетним. Об этом сообщила его пресс-служба.

Гражданство Беларуси получили прибывшие из 18 государств лица.

При этом Лукашенко принял решение “об отклонении ряда заявлений иностранных граждан, не выполнивших всех условий приема в гражданство Республики Беларусь, установленных национальным законодательством”.

Согласно указу № 222 от 21 июля 2023 года, приобретающие гражданство лица должны клясться быть патриотами Беларуси, соблюдать и уважать Конституцию и законы в целом, защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность Беларуси, уважать ее государственные символы, духовные, исторические, культурные и национальные традиции, сохранять историческую память о героическом прошлом белорусского народа, уважать достоинство, права, свободы и законные интересы других лиц.