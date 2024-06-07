Последнее обновление: 07.06.2024 17:29

Производитель танков Leopard 2 и САУ Caesar создаст филиал в Украине

Франко-немецкая оружейная группа KNDS официально оформляет в эту пятницу, 7 июня, создание дочерней компании в Украине. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Как пишет издание, KNDS - один из основных европейских игроков в области наземных вооружений. Группа производит артиллерийские системы, боевые танки (в частности Leopard 1 и 2), а также пушки CAESAR, которые Франция поставляет в Киев.

Это дочернее предприятие будет производить военную технику и боеприпасы на украинской территории, заявили в конце марта министры обороны Франции и Германии Себастьян Лекорню и Борис Писториус.

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