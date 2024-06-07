В Литве начинаются масштабные международные учения "Железный волк"

В Литве 7 июня начинаются международные военные учения "Железный волк 2024-1". Об этом сообщают литовские медиа.

В почти двухнедельных учениях на ряде литовских полигонах примут участие более 3700 солдат и более 500 единиц военной техники.

В учениях примут участие солдаты из Литвы и семи других стран НАТО – Бельгии, Чехии, США, Люксембурга, Норвегии, Нидерландов и Германии.

Во время учений в стране была развернута боевая группа передовых сил НАТО.

Воинские части, участвующие в учениях, будут использовать танки, боевые машины пехоты, самоходно-артиллерийские орудия и бронетранспортеры.

Учения "Железный волк" – одни из крупнейших тактических учений, ежегодно проводимых в Литве, их целью является поддержка и оценка боеготовности подразделений пехотной бригады "Железный волк" литовской армии.