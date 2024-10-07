В Литве начинаются масштабные учения с участием стран НАТО

С 7 октября в Литве начинаются международные военные учения "Железный волк – 2024-II", которые продлятся 10 дней. Об этом говорится в заявлении Вооруженных сил Литвы.

Учения будут проходить на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса и в них примут участие более 3200 литовских и союзных военнослужащих и 700 единиц военной техники.

В ходе учений будут отрабатывать планирование и проведение наступательных и оборонительных операций днем и ночью, а также взаимодействие между подразделениями.

Кроме литовских военных в учениях примут участие представители Бельгии, Чехии, США, Люксембурга, Норвегии, Нидерландов и Германии.

Учения "Железный волк" проводятся ежегодно весной и осенью с целью оценки боеготовности батальонов, входящих в состав пехотной бригады "Железный волк", и полной интеграции боевой группы передового присутствия НАТО.

Граждан ряда районов Литвы предупредили о передвижении по дорогам военной техники в связи с учениями.