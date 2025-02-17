Последнее обновление: 17.02.2025 18:07

В Литве стартовали учения по управлению атаками с воздуха Furious Wolf 25-1

В Литве сегодня стартовали международные учения по управлению атаками с воздуха Furious Wolf 25-1. Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно информации, организованные многонациональными боевыми группами НАТО в Прибалтике маневры будут отрабатываться в Паюостисе в Паневежском районе до 21 февраля.

Как отмечают литовские ВС, целью международных учений является освоение навыков военнослужащих из трех многонациональных боевых групп альянса Балтийских стран по планированию, координации ближней авиационной поддержки и управлению атаками с воздуха.

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