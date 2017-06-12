В учениях в Литве примут участие более пяти тысяч военных из стран НАТО

Крупнейшие в этом году международные учения "Железный волк 2017" с участием 5,3 тысячи военнослужащих из Литвы и девяти стран НАТО стартуют в Литве 12 июня, завершатся маневры 24 июня.

"Одновременно на двух полигонах Литвы в Рукле (Йонавский район) и Пабраде (Швенченский район) в понедельник пройдет церемония отрытия крупнейших в этом году международных военных учений "Железный волк 2017", - сообщает Министерство обороны балтийской республики.

По данным ведомства, в маневрах примут участие около 5,3 тысячи военнослужащих из Литвы и девяти стран НАТО: Бельгии, Великобритании, США, Польши, Люксембурга, Германии, Норвегии, Нидерландов и Португалии.

Учения "Железный волк 2017" пройдут в южной, центральной и восточной частях Литвы с 12-24 июня, в их рамках будет оценена готовность военнослужащих ранее укомплектованного международного батальона НАТО в Литве. Кроме того, во время маневров будет проверена совместная работа участников учений с прибывшими в республику военными НАТО из Польши, чтобы объединить силы на Сувалкском участке.

"С 17-19 июня в рамках маневров "Железный волк" около 1,5 тысячи военнослужащих НАТО, дислоцированных в Литве и Польше, проведут учения по обороне и защите Сувалкского коридора", - добавляет министерство.

Учения "Железный волк 2017" являются частью ежегодных маневров, проводимых в странах Балтии и Польше, "Удар сабли" (англ. Saber Strike). Учения организует штаб сухопутных сил США в Европе.