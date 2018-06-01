Начинаются крупнейшие в истории Литвы военные учения

Сегодня в Литве начинаются крупнейшие национальные учения в истории литовской армии "Гром Перкунаса", сообщает Delfi со ссылкой на Минобороны Литвы.

В течение двухнедельных учений литовские вооруженные силы самостоятельно и с союзниками НАТО будут отрабатывать операции вооруженной обороны широкого спектра.

В учениях примут участие и союзники из дислоцированного в Литве международного батальона, а на учения прибыли и подразделения из Соединенного Королевства и Португалии.

В целом в июне в учениях в Балтийском море примут участие несколько десятков тысяч военных, количество тренирующихся в Литве военных не должно превысить 13 тысяч, сообщила армия.

"Гром Перкунаса" - это лишь одно из нескольких учений, которые пройдут в июне в Литве и в других странах Балтийского моря. В целом в них примут участие до 9 тыс. военных и должностных лиц из причисленных к вооруженным силам служб внутренней безопасности. В регионе будут тренироваться несколько десятков тысяч военных.