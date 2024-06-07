Польша требует от Беларуси выдачи мигранта, убившего ножом военнослужащего

Польские власти требуют от режима Лукашенко установить личность и выдать мигранта, нанесшего смертельное ножевое ранение польскому военнослужащему.

"Мы требуем, чтобы белорусские власти установили личность этого убийцы и выдали его польским органам преследования", - заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.

Он добавил, что соответствующую ноту протеста вручат временному поверенному в делах Беларуси в Варшаве.

В четверг Объединенное командование Вооруженных сил Польши сообщило о смерти военнослужащего, которому нелегальный мигрант нанес ножевое ранение на границе с Беларусью 28 мая. Польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш после инцидента заявил, что Варшава готовит ответ на агрессию со стороны мигрантов. Премьер-министр Дональд Туск дал распоряжение направить дополнительные силы армии и полиции на границу. Помимо этого, он объявил о восстановлении буферной зоны на ряде ее участков.