Власти Польши намерены временно закрыть приграничную зону с Беларусью

Министерство внутренних дел и администрации Польши 29 мая опубликовало проект постановления, которое временно запретит доступ к ряду районов Подляского воеводства в приграничной зоне с Беларусью на фоне напряженности на границе.

Такую меру объясняют ростом миграционного давления, которое в последние недели усилилось несмотря на имеющееся заграждение.

"Белорусские государственные службы активно участвуют (скрыто или открыто) в нападениях на солдат, полицейских и пограничников, которые выполняют свои задачи по охране государственной границы", – говорится в пояснительной записке.

Ведомство добавляет, что этот шаг позволит гарантировать безопасность польских пограничников, находящихся на границе с Беларусью, и "ограничить присутствие посторонних лиц в зоне проведения служебных операций".

Согласно проекту, запрет будет введен с 4 июня сроком на 90 дней.

Проект постановления МВД Польши появился после того, как польский премьер-министр Дональд Туск во время визита в Подляшье объявил, что из-за текущей ситуации на границе с Беларусью там будет восстановлена буферная зона.

Это произошло после того, как польский пограничник получил ранение от удара ножом, нанесенного ему иностранцем, который пытался прорваться через шлагбаум на границе с Беларусью. Это случилось в районе пограничной заставы в селе Дубичи Церковные.

Ранее правительство Польши объявило о выделении 10 млрд злотых ($2,6 млрд) на программу "Щит Восток", которая предусматривает, среди прочего, строительство укреплений и дамб вдоль восточной границы.