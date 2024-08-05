Последнее обновление: 05.08.2024 18:00

Большинство поляков выступает за запрет пересечения границы мигрантам из Беларуси

Поляки все чаще выступают против предоставления мигрантам возможности пересечения польско-белорусской границы для получения убежища, свидетельствует результат опроса Центра исследования общественного мнения (CBOS), сообщает TVP.

Около 73% респондентов заявили, что выступают против предоставления убежища мигрантам, которые направляются из Беларуси, в частности 49% – "решительно" против такой политики. В ее поддержку высказались только 19% опрошенных поляков.

Больше всего против предоставления убежища выступает молодежь – 79%, если сравнить с 68% в старшей возрастной группе.

Подавляющее большинство граждан Польши также поддерживают расширение разрешения на применение оружия солдатами, полицейскими или пограничниками, которые охраняют границу с Беларусью (84%).

72% респондентов также поддерживают закрытие всех пунктов пересечения польско-белорусской границы.

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