Власти Польши наказали пограничников за предупредительный огонь на границе с Беларусью

В Польше разразился скандал после того, как стало известно о наказании военных, задействованных в охране границы с Беларусью, за применение огнестрельного оружия во время противостояния с мигрантами.

Нескольких военных, задействованных в охране границы с Беларусью, отстранили от исполнения обязанностей и предъявили им обвинения в превышении полномочий и создании угрозы для жизни. Обвинения касаются событий, произошедших в конце марта-начале апреля.

По информации польских СМИ группа мигрантов пересекла границу и выстрелы в воздух не остановили их. Тогда военные из состава 1-й Варшавской механизированной бригады начали стрелять в землю. Примерно 43 выстрела попали в забор. Мигранты в конце концов отступили за линию границы.

Однако после этого действия военных начала расследовать польская военная полиция. По словам одного из военных, с которыми общались журналисты, трех человек из его подразделения "увели в наручниках, словно преступников". Против двух начали производство, впоследствии их выступили из-под стражи. Собеседник СМИ возмущался тем, что непосредственное командование прилагало мало усилий для того, чтобы защитить их в этой ситуации.

После огласки информации отреагировал министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Задержание военных, которые открывают предупредительный огонь по мигрантам, которые на них нападают – это неприемлемо. Действия военной полиции в отношении задержанных требуют объяснения. Солдаты, которые на страже безопасности государства, должны быть уверены в том, что законодательно защищены", – заявил министр.

Как известно, в последнее время ситуация на белорусско-польской границе снова обострилась, столкновения мигрантов с пограничниками происходят регулярно.