Почти две трети поляков поддерживают укрепление границ с РФ и Беларусью

Подавляющее большинство поляков поддерживают меры по усилению границ с Россией и Беларусью, сообща ют польские СМИ со ссылкой на результаты опроса SW Research.

На вопрос "Считаете ли вы, что Польша должна строить фортификационные сооружения (заграждения, бункеры, траншеи) на границе с Россией и Беларусью?" 64,3% респондентов ответили утвердительно. "Нет" – ответили 16,5% респондентов, а 19,2% не определились с ответом.

Опрос показывает, что поддержка строительства укреплений на границе растет с возрастом участников опроса. 67,2% респондентов в возрасте 50 лет и старше хотели бы, чтобы укрепления были построены. Среди тех, кому меньше 24 лет, "да" ответили 53,3% участников опроса. По данным авторов опроса, усиление границы одобряют 66,3% мужчин и 62,6% женщин.

Опрос проводился исследовательским агентством SW Research 14 и 15 мая этого года. Анализ охватил группу из 800 пользователей онлайн-панели SW Panel в возрасте от 18 лет. Выборка была отобрана по принципу случайной квоты.