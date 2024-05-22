Последнее обновление: 22.05.2024 14:22

В Беларуси зафиксированы факты кражи аккаунтов через публичный Wi-Fi

В Беларуси мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов в мессенджере Telegram, используя публичные Wi-Fi-сети. Об этом сообщает Telegram-канал «Милиция Минска».

«Создается фейковая точка доступа Wi-Fi. Пользователь, ничего не подозревая, подключается к сети. Далее — простая процедура регистрации с вводом мобильного номера. Однако вместо стандартного кода из СМС жертве предлагают передать код, пришедший в Telegram. Итог — злоумышленники получают полный доступ к вашему аккаунту», - пояснили в милиции.

Силовики дали советы, как безопасно пользоваться общественными точками доступа к Wi-Fi. В частности, рекомендуется подключаться только к известным открытым сетям. Нельзя никому передавать коды из мессенджеров для регистрации в сети в Wi-Fi. Не стоит посещать сайты, которые предлагают сохранить ваши личные данные, логины и пароли.

Кроме того, нужно установить в мессенджере двухфакторную аутентификацию, что не позволит мошенникам получить доступ к аккаунту.



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