Воздушные силы Украины минувшей ночью сбили 24 запущенных РФ «шахеда»

Воздушные силы Украины минувшей ночью были сбиты все 24 запущенных Россией беспилотника-камикадзе.

В начале ночи мониторинговые каналы писали об атаке «шахедов» в том числе и в Сумской области, а затем местные власти объявили, что в результате «авиаударов» по объектам энергетики в Шостке и Конотопе в нескольких районах, в том числе в Сумах, пропало электричество.

«Враг нанес авиационный удар, применив БПЛА типа „шахед“ по энергетическим объектам городов Шостка и Конотоп», — говорилось в ночном сообщении Сумской областной администрации.