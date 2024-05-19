Воздушные силы Украины минувшей ночью сбили 37 российских беспилотников

В ночь на 19 мая Россия атаковала Украину 37 ударными беспилотниками типа «Shahed-131/136» из районов Приморско-Ахтарска и Курска, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в воскресенье утром.

«В результате противовоздушного боя все 37 „Шахедов“ сбиты в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Херсонской областях» — говорится в сообщении.

«Напряженная боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась более шести часов, — говорится в утренней сводке. — Силами противовоздушной обороны Юга уничтожено 24 беспилотника, из них 20 — в небе над Одесской областью, три - в Херсонской области и один — на Николаевщине».

Согласно этой информации, в результате падения обломков в Одесской области было повреждено административное здание, в Одессе обломки упали во двор в жилом квартале. Пострадавших нет.

В свою очередь глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что припортовая инфраструктура получила повреждения в подконтрольной Украине части области, где накануне произошли взрывы. Подробностей чиновник не привел.