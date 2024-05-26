Воздушные силы Украины минувшей ночью сбили 12 российских ракет

Воздушные силы Украины минувшей ночью сбили все российские ударные беспилотники и все ракеты, кроме двух «Кинжалов», сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Всего было сбито 12 крылатых ракет Х-101/Х-555, запущенными стратегическими бомбардировщиками Ту-95, а также 31 ударный беспилотник типа Shahed.

Воздушные цели уничтожались в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Хмельницкой, Кировоградской, Винницкой и Черниговской областях Украины, сказано в отчете.

Ночью с 25 на 26 мая ВС ВСУ также сообщили, что зафиксировали взлет российских истребителей МиГ-31К с военного аэродрома Саваслейка в Нижегородской области России, а спустя несколько минут — пуск двух российских гиперзвуковых ракет «Кинжал». В отчете Олещука упомянуты обе ракеты и указано, что их запуск был осуществлен в воздушном пространстве Тамбовской области. О пораженных ими целях в отчете ничего не сообщается.