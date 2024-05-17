Последнее обновление: 17.05.2024 13:09

Украина атаковала дронами Новороссийск, Туапсе и Севастополь

В ночь на пятницу три региона России и аннексированный Крым были атакованы более чем 100 беспилотниками, следует из сообщения российского Минобороны.

Согласно заявлению, 51 дрон-камикадзе был уничтожен или перехвачен над территорией Крыма, 44 беспилотника — над Краснодарским краем, еще шесть дронов сбили или перехватили на Белгородской областью и один над Курской, утверждает военное ведомство.

В Краснодарском крае под удар попали Новороссийск и Туапсе.

Губернатор края Вениамин Кондратьев ночью заявил, что при атаке на Новороссийск было подавлено более 10 беспилотников, «возникли локальные возгорания». Сигнал воздушной тревоги в Новороссийске отменили только после 7:00. До этого времени не начинал работать общественный транспорт, а жителей города просили не выходить из дома «ни в школу, ни на работу».

Что было целью атаки в Новороссийске, власти не сообщают. Телеграм-каналы утверждают, что после взрывов был обесточен порт.

В другом черноморском городе в Краснодарском крае беспилотники атаковали Туапсинский НПЗ, который уже не раз был мишенью дронов, как и другие объекты нефтепереработки в России. Очевидцы сняли видео с падением беспилотника и пожаром на территории завода.

В аннексированном Севастополе отменили занятия в школах и детсадах из-за веерных отключений электричества, так как после массированной атаки на город повреждена подстанция «Севастополь». На ремонт потребуется не менее суток.

Украинская сторона официально не комментировала эти заявления.

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