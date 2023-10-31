Войско Польское получило первую партию военно-транспортных вертолетов AW-149

Первая партия военно-транспортных вертолетов AW-149 польского производства передана в Войско Польское, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"25-й воздушно-кавалерийской бригаде переданы первые вертолеты AW-149. Их задачей будет поддержка на поле боя и транспортировка солдат", - заявил Блащак.

Пока вертолеты, произведенные итальянским концерном Leonardo на мощностях польского завода PZL Swidnik, "вооружены только пулеметами и неуправляемыми ракетами, но вскоре вооружение расширится за счет управляемых ракет и противотанковых комплексов Hellfire", добавил министр, "возможности этих вертолетов позволяют включиться в полноценное выполнение задач НАТО".

Контракт на поставки вертолетов AW-149 заключен на срок до 2029 года и включает 32 машины, а также логистический пакет, техническое сопровождение, учебное оборудование для летчиков, передает Интерфакс.

AW-149 - многоцелевой военный вертолет, способный выполнять дневные и ночные полеты. Максимальный взлетный вес 8,3 тысячи кг, максимальная скорость 313 км/ч, крейсерская - 287 км/ч. Максимальная дальность - 958 км, максимальная продолжительность полета 4 часа и 55 минут.

Предполагается, что AW-149 будут задействованы, в том числе, в охране границы с Беларусью.