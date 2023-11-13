Последнее обновление: 13.11.2023 13:39

Польша сформировала новый танковый батальон на границе с Беларусью

Власти Польши сформировали новый танковый батальон на границе с Беларусью, сообщил в воскресенье министр нацобороны Польши Мариуш Блащак.

"Мы можем с удовлетворением сказать, что на востоке нашей страны развернуто еще одно подразделение Войска Польского. Здесь, в Семятыченском повете, будет, и уже есть, потому что сегодня он начал действовать, танковый батальон, входящий в состав 1-й пехотной дивизии Легионов", - заявил Блащак, которого цитирует пресс-служба ведомства.

По его словам, задачей батальона является сдерживание агрессора и обеспечение безопасности. Ранее сообщалось о создании мотострелковой бригады в составе 1-й пехотной дивизии Легионов.

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