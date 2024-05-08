Последнее обновление: 08.05.2024 17:03

Польская прокуратура начала расследование в отношении сбежавшего в Беларусь судьи

Национальная прокуратура Польши начала следствие в отношении бежавшего в Беларусь варшавского судьи Томаша Шмидта по подозрению в шпионаже, сообщила радиостанция RMF24.

Прокуратура приняла это решение по результатам предварительной проверки. Сбежавший в Беларусь Шмидт подозревается в "деятельности в пользу разведки иностранного государства", ему может грозить от восьми лет лишения свободы.

Также, премьер Польши Дональд Туск дал поручение профильным ведомствам лишить иммунитета сбежавшего судью.

"Я обратился с просьбой к министру юстиции с тем, чтобы вместе с компетентными инстанциями немедленно отобрать иммунитет у судьи Шмидта", - сообщил Туск.

Польский премьер добавил, что в ближайшие дни ожидает доклад о влиянии российских и белорусских спецслужб на польские органы власти.

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