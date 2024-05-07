Последнее обновление: 07.05.2024 13:08

Власти Польши начали расследование в отношении беглого судьи

Агентство внутренней безопасности Польши начало расследование в отношении бежавшего в Беларусь судьи Томаша Шмидта, сообщил в понедельник пресс-секретарь ведомства Яцек Добжиньский.

"Агентство внутренней безопасности сегодня начало контрольные процедуры в целях проверки секретной информации, к которой мог иметь доступ в связи с должностными полномочиями и делами, находившимися в его ведении, судья административного суда воеводства, который попросил убежище в Белоруссии", - сообщил Добжиньский.

Еще одно расследование в отношении Шмидта по подозрению в шпионаже начала польская прокуратура.

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