Судья 2-го отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт попросил защиты у белорусских властей.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, которую для него власти Беларуси организовали в пресс-центре государственного агентства БелТА.

Шмидт ранее занимал различные должности в судебной системе и органах юстиции Польши, являлся руководителем юридического отдела в Национальном совете судей Польши.

Он утверждает, что вынужденно покинул Польшу ввиду несогласия с политикой и действиями властей и якобы подвергался преследованиям и угрозам за самостоятельную политическую позицию. Шмидт также сказал о некоем протесте властям Польши, которые под влиянием США и Великобритании ведут страну к войне.

Заявление об отставке Шмидт подписал в Минске. Беглый судья также заявил о готовности к прессингу со стороны польских властей.