Последнее обновление: 04.04.2023 11:31

КГБ Беларуси сообщил об аресте граждан Польши за шпионаж

КГБ Беларуси арестовал нескольких граждан Польши и балтийских стран за «совершение агентурных операций», сообщил сегодня глава КГБ РБ Иван Тертель.

По его словам, в отношении Беларуси была активизирована разведывательно-подрывная деятельность.

«Приоткрою вам секрет: нами задержано некоторое количество граждан Польши при совершении активных операций по агентурной связи на нашей территории. Задержаны предатели, с которыми они работали на нашей территории», - заявил Тертель.

«Конечно, польская сторона любыми способами хочет добиться обмена на кого-либо из этих своих граждан. Однако никто из задержанных ими лиц, работающих якобы в интересах Республики Беларусь, задач спецслужб Республики Беларусь не выполняет", - отметил он.

Ранее по теме


<Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование