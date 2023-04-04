КГБ Беларуси сообщил об аресте граждан Польши за шпионаж

КГБ Беларуси арестовал нескольких граждан Польши и балтийских стран за «совершение агентурных операций», сообщил сегодня глава КГБ РБ Иван Тертель.

По его словам, в отношении Беларуси была активизирована разведывательно-подрывная деятельность.

«Приоткрою вам секрет: нами задержано некоторое количество граждан Польши при совершении активных операций по агентурной связи на нашей территории. Задержаны предатели, с которыми они работали на нашей территории», - заявил Тертель.

«Конечно, польская сторона любыми способами хочет добиться обмена на кого-либо из этих своих граждан. Однако никто из задержанных ими лиц, работающих якобы в интересах Республики Беларусь, задач спецслужб Республики Беларусь не выполняет", - отметил он.