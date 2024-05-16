Последнее обновление: 16.05.2024 10:32

Власти Польши заочно арестовали сбежавшего в Беларусь судью

Окружной суд Варшавы 15 мая заочно арестовал на три месяца бывшего судью Томаша Шмидта, который в начале мая сбежал в Беларусь и попросил там политического убежища.

Об этом сообщил прокурор Национальной прокуратуры Польши Артур Казновский.

Заседание варшавского суда по ходатайству прокуратуры о временном аресте Шмидта было закрытым для общественности. Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении этой меры на три месяца, заявил Казновский.

Он пояснил, что теперь бывшего судью объявят в розыск на уровне Польши, и после получения необходимых документов прокуратура составит ходатайство о выдаче европейского ордера на арест. Польскому экс-судье, сбежавшему в Беларусь, на родине будет грозить пожизненное.

На прошлой неделе уже бывший судья воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт появился на пресс-конференции в Минске и заявил, что хочет остаться в Беларуси и будет просить о политическом убежище.

Шмидт рассказал белорусским пропагандистам, что был вынужден покинуть Польшу из-за несогласия с действиями властей в Варшаве. Он рассказал о преследованиях и угрозах, которым он якобы подвергся из-за своей "независимой политической позиции".

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