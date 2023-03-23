МИД Польши вызвал главу посольства Беларуси из-за шпионского дела

МИД Польши вызвал «на ковер» руководителя посольства Беларуси в Варшаве в связи с разоблачением шпионской сети, работавшей на Россию, сообщает RMF FM.

Как сообщалось, Агентство внутренней безопасности Польши задержало девять иностранцев, которых считают причастными к этой шпионской сети.

Белорусскому дипломату выразили резкий протест относительно шпионской деятельности белорусских граждан в Польше, что стало подтверждением того, что среди задержанных подозреваемых есть белорусы.

В МИД Беларуси опровергают информацию о вызове в МИД Польши белорусского дипломата.

"Ни вчера, ни сегодня белорусского дипломата на беседу не приглашали. Рассматриваем данный вброс как очередную информационную провокацию, направленную на создание напряженности в двусторонних отношениях", - заявил МИД РБ.

"Что касается задержанных в Польше трех белорусских граждан, то пока польской стороной не предоставлено ни одного факта, подтверждающего их якобы шпионскую деятельность", - сказано в сообщении.