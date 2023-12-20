Власти РБ пока не определились с площадкой под ядерные отходы

Власти РБ пока не определились с выбором площадки для захоронения радиоактивных отходов, сообщил министр энергетики РБ Виктор Каранкевич.

Он уточнил, что речь идет не только об радиоактивных отходах Белорусской АЭС, но и о радиоактивных отходах медицины, промышленности, науки, сельского хозяйства и других отраслей.

Министр сообщил, что БелАЭС будет ежегодно нарабатывать ориентировочно 180 кубометров эксплуатационных радиоактивных отходов, что составляет примерно 95% от общего количества таких отходов по стране.

Первую очередь хранилища для радиоактивных отходов планируется ввести в эксплуатацию к 2030 году.