Второй энергоблок БелАЭС отключили от сети из-за срабатывания одного из датчиков

Второй энергоблок БелАЭС из-за срабатывания одного из датчиков временно отключен от сети. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Беларуси.

"Решение отключить блок от сети было принято для проведения штатной диагностики работы датчиков обеспечивающих систем. Соответствующие работы сейчас проводятся на БелАЭС. Они не влияют на безопасность работы станции и ее оборудования", - утверждает ведомство.

Между тем первый энергоблок находится на планово-предупредительном ремонте с 3 декабря 2024 года.

Первый энергоблок станции введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Второй энергоблок БелАЭС введен в промышленную эксплуатацию 1 ноября 2023. В целом на БелАЭС произведено более 38 млрд кВтч электроэнергии.