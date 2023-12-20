БелАЭС позволила заместить 5,8 млрд. куб м. природного газа

Белорусская АЭС в настоящее время ежесуточно производит более 55 млн. кВтч электроэнергии, сообщил на пресс-конференции министр энергетики РБ Виктор Каранкевич.

«Суммарно станцией выработано 21,8 млрд. кВтч. электроэнергии, что позволило заместить 5,8 млрд. куб м. природного газа», - сообщил министр.

16 декабря на первом энергоблоке станции завершен второй планово-предупредительный ремонт, блок включен в сеть. В рамках проведенных работ выполнена частичная перегрузка в реактор ядерного топлива – заменено 42 из 163-х тепловыделяющих сборок с ядерным топливом.