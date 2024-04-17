Власти Грузии допустили спецсредства против участников акции у парламента

Спецназ в Тбилиси применил спецсредства против митингующих у здания грузинского парламента, где продолжаются протесты против законопроекта об «иностранных агентах».

Противостояние спецназа и протестующих началось у выходов из парламента на прилегающих улицах перед завершением пленарного заседания. Организаторы акции призвали участников переместиться, чтобы «взглянуть в глаза» депутатам правящей партии, которые выходили из здания.

При этом большая часть протестующих оставалась перед зданием парламента на проспекте Руставели до позднего вечера.

В МВД заявили, что применили так называемый перцовый спрей для пресечения незаконных действий.

В ведомстве утверждают, что участники акции бросали в полицейских предметы, в том числе камни и бутылки, в результате чего пострадал один сотрудник МВД, а автомобиль ведомства получил повреждения.

В результате МВД отчиталось о задержании 11 человек за административные правонарушения. Днем ранее были задержаны 14 человек.

На кадрах с места событий можно видеть, что спецназ довольно жестко оттесняет протестующих, применяя к некоторым из них физическую силу.