Цены на медь с начала года выросли на 17%, достигнув максимума за 2 года

Цены на медь на Лондонской бирже металлов (LME) в пятницу подскочили до двухлетнего максимума, в том числе из-за введенных против российских металлов санкций и повышения спроса, пишет MarketWatch.

Контракты с поставкой через три месяца на LME подорожали в начале сессии в пятницу до $10033,5 за тонну. Это максимальный уровень с марта 2022 года, когда был зафиксирован исторический рекорд в $10707,5 за тонну.

За последнюю неделю медь выросла в цене на 1,3%, с начала текущего года - более чем на 17%.