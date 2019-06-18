Цинк дешевеет на прогнозах роста производства в Китае

Стоимость цинка снижается на отчете Goldman Sachs, в котором аналитики банка спрогнозировали рост производства этого металла в Китае.

Цинк в ходе торгов в Лондоне во вторник опускался в цене на 0,8%, до $2,45 тыс. за тонну.

По прогнозам экспертов Goldman Sachs, производство цинка в Китае будет увеличиваться, поскольку металлургические компании могут отложить проведение ремонтных работ, запланированное на второй и третий кварталы. Это приведет к росту запасов и дальнейшему снижению цен.

Как стало известно в понедельник, в мае производство цинка в Китае выросло на 7,4% в годовом выражении, до 480 тыс. тонн.

Стоимость цинка составит в среднем $2,5 тыс. за тонну в ближайшие 3 месяца и $2,4 за тонну - в ближайшие 6 месяцев, говорится в прогнозе Goldman Sachs.

Цена алюминия в Лондоне повышается на 0,4%, до $1,77 тыс. за тонну, тогда как никель подешевел на 0,2%, до $11,75 тыс. за тонну.