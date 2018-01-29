Мировые цены на большинство цветных металлов растут в ходе торгов в понедельник, вследствие чего дорожают акции компаний горнодобывающего сектора.

Медь с поставкой в марте в ходе торгов на американской бирже Comex дорожает на 0,7%, до $3,22 за фунт.

По оценкам аналитиков банка UBS, средняя цена меди в 2018 и 2019 годах составит около $3 за фунт. По их прогнозам, в текущем году мировой дефицит меди составит порядка 400 тыс. тонн.

Цинк на торгах в Лондоне подскочил в цене на 3,1%, до $3584 за тонну, обновив максимум с июля 2007 года. Запасы цинка на Лондонской бирже металлов рухнули до минимума с 2008 года после закрытия нескольких крупных шахт по добыче этого металла.

Цены на никель увеличились на 2,9%, до рекордных с мая 2015 года $14040 за тонну.

Алюминий слабо меняется в цене после скачка на 34% по итогам прошлого года и торгуется у $2263 за тонну.

Согласно прогнозам BMI Research, средняя цена алюминия в 2018 году составит $2100 вместо ожидавшихся ранее $2000 за тонну. Эксперты ожидают снижения спроса на алюминий во второй половине года.

Благодаря повышению цен на металлы акции Glencore подорожали на 2%, Rio Tinto - на 1,7%, Anglo American - на 1,3%, Outokumpu - на 0,7%. Южноафиканские South32 и Exxaro увеличили капитализацию на 4,9% и 2,2%.