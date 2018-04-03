Цены на медь обновили недельный пик вопреки напряженности между США и Китаем

Цены на медь поднялись до пиков одной недели во вторник, так как инвесторы скупали металл на фоне ожиданий того, что возросшая торговая напряженность между Китаем и США не будет препятствовать поставкам металла.

Фьючерсы на медь в 16.35 торговались по $6.797,00 за тонну по сравнению с $6.714,00 при закрытии в понедельник.

Фьючерсы на цинк торговались по $3.281 против $3.274 на закрытии торгов в понедельник, свинец - по $2.399 против $2.395, на никель - $13.600 против $13.300, а олово - по $21.315 против $21.100.

Китай в воскресенье объявил о введении пошлин на продукты питания и другие товары из США стоимостью $3 миллиарда в ответ на введение Вашингтоном тарифов на импорт алюминия и стали из КНР.

“Китай принял не настолько агрессивные ответные меры как мы предполагали”, - сказал аналитик из Commerzbank Юджин Вайнберг. “Это значит, что влияние на импорт металла в Китае вряд ли будет существенным. После недавнего падения цен инвесторы проявляют некоторый интерес”.

На этой неделе администрация президента США Дональда Трампа, как ожидается, обнародует список китайских товаров, которых коснутся новые американские тарифы на импорт.