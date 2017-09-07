Геополитические риски и ураганы не стимулируют рост цен на цветные металлы

Сегодня цены на все 6 основных цветных металлов на Лондонской бирже металлов (LME) снижаются, ликвидировав утреннее повышение. Инвесторы обеспокоены северокорейской проблемой и ураганами в Атлантике.

Медь с поставкой через три месяца подешевела на LME на 0,5% - до $6870 за тонну, тогда как ранее ее цена повышалась на 0,4%.

Котировки трехмесячных контрактов на никель в ходе торгов в четверг опустились на 0,5%, на цинк - на 0,4%, на алюминий - на 0,6%.

Ранее рост цен на алюминий поддерживало сообщение крупнейшего китайского производителя алюминия Aluminum Corp. of China (Chinalco) о том, что он планирует строго соблюдать постановление китайских властей о снижении выпуска алюминия и глинозема в течение отопительного сезона - с ноября по март, сообщает агентство Bloomberg.

Китай требует сокращения выплавки алюминия более чем на 30%, производства глинозема - примерно на 30% в 28 городах в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй в зимний период, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды.

Между тем январский контракт на сталь в Шанхае подешевел на 0,7%, до 3958 юаней за тонну. Во вторник цена фьючерса достигала максимума с 2013 года.

По словам аналитика Shanghai Metals Market Иэна Роупера, экологические проверки на крупных китайских предприятиях, являющихся основными потребителями стали, частично сдерживают спрос.

В Атлантике впервые за семь лет активны одновременно сразу три урагана - "Ирма", один из самых мощных в истории наблюдений, "Хосе" и "Катя". Аналитики и трейдеры пытаются оценить их потенциальное влияние на рынки руд и металлов.

Вместе с тем на фоне ослабления доллара США металлы по итогам 2017 года могут показать лучший результат с 2009 года. Индекс Bloomberg, учитывающий котировки меди и других промышленных металлов, вырос с начала года на 22%, тогда как долларовый индикатор снижается шесть месяцев подряд. Металлы дорожают в среднем на 2,3% при ослаблении американской валюты на 1%, отмечает Джоди Гунцберг из S&P Dow Jones Indices. По ее словам, цены на металлы в этом году растут также за счет спроса в Китае и перебоев с поставками.