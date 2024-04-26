Последнее обновление: 26.04.2024 17:22

Кража электрокабелей парализовала движение поездов на западе Германии

Из-за кражи электрических кабелей было парализовано движение поездов в некоторых частях западной Германии, задержки в железнодорожном движении могут продолжаться до полудня пятницы. Об этом сообщает dpa.

Представитель государственного железнодорожного оператора Deutsche Bahn сообщила, что ситуация в Рурском регионе и на севере Северного Рейна-Вестфалии несколько нормализовалась в час пик в пятницу утром, но поезда все еще не могли курсировать с главного вокзала города Бохум.

Поезда дальнего следования были перенаправлены. Также отменены и изменены маршруты региональных и пригородных поездов.

Пресс-секретарь сообщила, что перебои в Бохуме, как ожидается, будут продолжаться до полудня пятницы.

Из-за кражи кабеля в Бохуме не работают средства, обеспечивающие безопасное движение поездов.

Кроме того, ночью в результате преступления была нарушена радиосвязь на севере земли Северный Рейн-Вестфалия, сообщила спикер железной дороги.

По данным железной дороги, пострадали грузовые поезда и около 20 пассажирских линий.



<Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование