Силовики задержали дочь главы БНФ Григория Костусева

Белорусские силовики задержали дочь лидера партии БНФ Григория Костусева Екатерину Костусеву, которая работает преподавателем в одной из автошкол Могилева.

Видео о задержании Костусевой было опубликовано на одном из провластных каналов. На видео женщина говорит, что оказывала содействие правозащитной организации "Весна" и зарегистрировалась в боте "План Перамога".

Глава БНФ Григорий Костусев отбывает 10-летний срок в колонии с сентября 2022 года. В январе этого года его перевели на тюремный режим. В апреле политик перенес операцию, его состояние резко ухудшилось.