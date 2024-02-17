Власти Беларуси возбудили уголовное дело против Франака Вечерко

Следственный комитет начал специальное производство в отношении старшего советника Светлаты Тихановской Франака Вечерко.

"Следственным комитетом начат процесс специального производства в отношении Францишака Вечёрко - так называемого советника Тихановской", - говорится в сообщении СК РБ.

Он обвиняется по 9 статьям УК РБ. Ему инкриминированы измена государству, заговор с целью захвата государственной власти, публичные призывы к захвату государственной власти, совершению акта терроризма и иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности, дискредитация РБ.

Вечерко также обвиняют в создании и руководстве экстремистским формированием, в том числе повторно, разжигании иной социальной вражды и розни, организации массовых беспорядков, организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, клевете в отношении Лукашенко.