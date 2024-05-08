Последнее обновление: 08.05.2024 17:03

Движение «За свободу» и «команда» Латушко объявлены экстремистским формированием

Белорусские власти объявили инициативу "Команда Латушко и движение "За свободу" экстремистским формированием, следует из решения КГБ Беларуси.

"Группа граждан под общим руководством гражданина Республики Беларусь Латушко П.П., а также прочих лиц из числа создателей, администраторов и иных участников интернет-ресурсов, под общим названием "Команда Латушко и движение "За свободу", осуществляет экстремистскую деятельность", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Число экстремистских формирований в Беларуси достигло 204.

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