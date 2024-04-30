Последнее обновление: 30.04.2024 17:58

Дело на «аналитиков Светланы Тихановской» будет рассматривать Минский областной суд

Верховный суд РБ направил для рассмотрения в Минский областной суд дело в отношении участников экстремистского формирования «Аналитики Светланы Тихановской».

Речь идет о спецпроизводстве в отношении Добровольского А.О., Астапени Г.Е., Биканова Ф.Ю., Дракохруста Ю.А., Казакевича А.Н., Красулиной А.В., Крыжановского Е.И., Кучинского Д.Г., Лапутько В.А., Логвинца А.И., Любаковой А.А., Наумова В.Н., Роговой М.С., Рудковского П.Я., Рудник А.В., Рябовой Н.В., Усова П.Г., Чулицкой Т.В., Шлыка А.В. и Шматиной Е.А.

«Согласно материалам дела обвиняемым инкриминировано совершение преступлений экстремистского характера в связи с кампанией по выборам Президента Республики Беларусь, а также в постэлекторальный период», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

Власти обвиняют «аналитиков» в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч.1 ст.357); участии в экстремистском формировании (ч.3 ст.361-1); пособничестве в публичных призывах к захвату государственной власти; совершению иных действий во вред нацбезопасности (ч.6 ст.16, ч.3 ст.361 УК РБ), а также пособничестве в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни (ч.6 ст.16, ч.3 ст.130).

Кроме того, Добровольскому А.О. вменено руководство экстремистским формированием и входящим в него структурным подразделением (ч.1 ст.361-1 УК РБ).

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