Следственный комитет РБ передал в суд дело члена команды Виктора Бабарико

Следственный комитет РБ менее чем за месяц заочно расследовал дело в отношении Ивана Кравцова – секретаря «Координационного совета», члена оргкомитета партии «Разам» и команды Виктора Бабарико.

Власти обвиняют Кравцова в разжигание иной социальной вражды или розни, мошенничестве в особо крупном размере, заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создании экстремистского формирования.

«…обвиняемый под предлогом оказания содействия в реализации инвестиционного проекта, путем обмана и злоупотреблением доверия завладел денежными средствами ОАО «Минский часовой завод» на сумму порядка 100 тысяч рублей, а также принял участие в создании экстремистского формирования «Координационный совет» и совершал действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности», - говорится в сообщении.

Дело передано генпрокурору для направления в суд.