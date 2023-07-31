Последнее обновление: 31.07.2023 08:37

В Батуми арестованы около 10 протестующих против круизного лайнера из РФ

В порту грузинского города Батуми полиция арестовала около 10 человек, участвовавших в митинге против уже второго прибытия из Сочи круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами, который заешл в порт Батуми два часа назад.

Демонстрация против круизного лайнера началась в Батумской гавани в 12 часов ночи по местному времени, однако полиция не допустила участников демонстрации, среди которых были общественные активисты и члены оппозиционной политической партии. Правоохранители объяснили свои действия "соображениями безопасности".

Сообщается, что протестующие пытались прорвать полицейские заграждения и проникнуть на территорию гавани.

По официальной информации, корабль Astoria Grande зарегистрирован на Сейшелах, чтобы избежать санкций. Однако грузинская телекомпания Pirveli распространила информацию о том, что реальным владельцем Astoria Grande является российский бизнесмен Дмитрий Пурим,в отношении которого Украина ввела санкции.

27 июля лайнер Astoria Grande, на борту которого находились российские туристы, прибыл в грузинский Батуми. После этого местные жители вышли на протест. Они скандировали "Российский корабль, иди на**й" и "Абхазия – это Грузия", а также принесли фотографии, изображающие Абхазию и события августовской войны.

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