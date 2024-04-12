Лукашенко признал себя соагрессором в войне против Украины

Лукашенко признал, что Беларусь выступает «соагрессором» в войне РФ против Украины, но отверг участие белорусских военных в военных действиях.

"Такой необходимости нет. И не будет такой необходимости. Я как-то сказал накануне, что России сейчас нужна такая Беларусь - мирная, тихая, спокойная, которая делает свое дело. В деталях я вам не буду рассказывать, чем мы занимаемся и так далее. Я же не отказываюсь, что мы "соагрессоры". Каждый делает свое дело. Но я прямо говорю: ни я, ни Путин (мы вчера тоже эту проблему обсуждали) не хотим, чтобы страдал братский нам украинский народ. Не хотим!", - заявил сегодня Лукашенко.

Он также сказал, что никакого смысла в наступлении со стороны Беларуси сегодня нет.

"Если бы мы сегодня вступили в войну против Украины, это бы ничего не дало, потому что у них граница с Беларусью забаррикадирована так, что туда не подойти. Она заминирована полностью, забетонирована, и 120 тыс. украинских военнослужащих на этой границе", - отверг Лукашенко любые домыслы о возможных боевых действиях на границе Беларуси и Украины как с одной, так и с другой стороны.