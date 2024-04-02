Украина отменила защиту интеллектуальной собственности для граждан Беларуси

Правительство Украины приостановило действие прав интеллектуальной собственности для граждан Беларуси, а также для лиц, внесенных в санкционные списки, на срок действия военного положения, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Уточнено, что на период военного положения прекращается регистрация объектов права интеллектуальной собственности в таможенном реестре... Принято решение не применять меры по защите прав интеллектуальной собственности, которые принадлежат указанным выше особам", - проинформировал он.

Мельничук отметил, что уточнение касается "всех категорий товаров граждан Республики Беларусь, юридических лиц".

Ограничения на регистрацию и защиту прав интеллектуальной собственности на Украине будут относиться также к тем лицам, в отношении которых "введены персональные специальные или другие ограничительные меры (санкции)".