Лукашенко снова побуждает Украину и Запад к переговорам с РФ

Лукашенко утверждает, что Россия якобы готова на мирное урегулирование с Украиной, и если сейчас не пойти на переговоры, то Запада полностью потеряет Украину.

«Есть возможность договориться! Я вижу, россияне взяли курс на мирное урегулирование этого вопроса», - заявил сегодня Лукашенко.

"Если Запад будет "помогать" Украине, как сейчас, то дни Украины сочтены. Если сейчас не пойти на переговоры с Россией, они полностью потеряют Украину. Поэтому сегодня надо идти на переговоры, чтобы сохранить страну", - твердит он.