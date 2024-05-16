Украина вышла из соглашений СНГ о вооруженных и стратегических силах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о выходе из ряда соглашений СНГ, в том числе о вооруженных и стратегических силах.

Согласно указам, опубликованным на сайте главы украинского государства, Киев вышел из соглашения СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках 1991 года. Также Украина вышла из соглашений по стратегическим силам 1991 года и о статусе стратегических сил 1992 года.

Кроме того, опубликован указ о выходе из соглашения о создании Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения 1992 года.

Также подписан указ о выходе из ряда решений Совета глав государств СНГ об участии Украины в совете министров внутренних дел, сообщает ТАСС.

О выходе из соглашения о вооруженных силах и пограничных войсках, а также о выходе из решений об участии в совете министров внутренних дел МИД Украины должен уведомить Исполком СНГ. А о выходе из соглашения о создании Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения украинский МИД должен проинформировать правительство Беларуси.